鼓勵大學生參軍　省政府提供1萬元人民幣奬勵

甘肅省人民政府辦公廳近日公布措施鼓勵大學生參軍入伍，包括提供一次性的參軍獎勵金，按本科或專科學歷，各畢業或在校學生分別可獲5,000元（人民幣，下同，約5,600港元）至1萬元（約11.2萬港元）不等。退役後，從本科畢業或完成高職（專科）學業的學生，更可獲免試入讀碩士或普通本科（職業本科）資格。

從該省入伍服役滿5年的退役大學畢業生，同服務基層項目人員共享10%至15%的公務員定向招錄計劃。已考錄公務員、事業單位的大學畢業生參軍入伍，保留其身份和行政事業編制，組織關係、行政關係隨轉，服役年限計入工齡，視為基層工作經歷。全省每年拿出國有企業招聘總數不低於5%的崗位，用於定向招聘從當地入伍的退役大學畢業生士兵。

大學生退役後如自主創業，也依法享受稅收優惠，3年內免繳行政事業收費，並可向當地人社部門申請不超過20萬元（約22.5萬港元）的創業擔保貸款，貸款最長期限不超過3年。符合條件的小微企業，可申請不超過300萬元（約338萬港元）的創業擔保貸款，最長期限不超過2年，按規定享受財政貼息。