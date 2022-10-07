大陸播台島高清空拍片　東海驅離日偵察機細節曝光

中國大陸官媒近日播出《鍛造雄獅向復興》系列紀錄片，其中一集播放了顯示戰機鳥瞰台灣的高清影象，這是由大陸軍機和無人機在繞島巡航時拍攝。專家認為，大陸播出空軍執行任務的細節，還有台灣空拍影像，目的是展示解放軍準備好在可能的台海衝突中戰鬥，相信是一種威懾戰略，北京最終目標仍是和平統一。

美國眾議院議長佩洛西8月2日訪台後，大陸解放軍隨即展開圍台軍演。在主題為「和平」的第8集紀錄片中，解放軍空軍轟炸航空兵副團長孫陸宇說：「隨着我們去的次數多了之後，我感覺就是那種——誰還不在自家院子裏轉一轉那種感覺。」紀錄片說，「繞島巡航，就是在用戰機丈量祖國的大好河山」。

紀錄片還提到，自2013年11月下旬北京宣布在東海劃設第一個防空識別區後，解放軍海軍和空軍戰機不斷緊急升空，驅逐外國軍機。海軍飛行員李喆稱在東海經常有外國軍機挑釁，有一次他需攔截進入防空識別區試圖逃避中方雷達偵測的可疑日本EP3偵察機。他駕駛殲10B接近由兩架軍機護航的EP3，射彈干擾對方雷達，成功驅離。據此前的報道，李喆的攔截行動於去年11月12日發生。

另一名飛行員劉銳指，他於2016年和另一名同袍駕駛轟6K戰略轟炸機，在惡劣天氣下飛行逾900公里，到中國和菲律賓都宣稱擁有主權的南海黃岩島上空，他拍攝了轟6K巡航黃岩島的照片。