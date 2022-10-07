內地長假最後一日　民眾需持核酸證明復工

周五（7日）為十一長假最後一天，不少到外地旅遊的民眾將返回各地工作。返程高峰期間，中國國家鐵路集團有限公司公布，全國鐵路預計周五發送旅客745萬人次，計劃開行列車8,386列。北京市、重慶市發布節後返崗返程要求，要求民眾需持有48小時內核酸檢測無染新冠證明，才可返回工作崗位。

四川成都市衞健委周五公布，全市將開展全員核酸檢測，節後返崗、返校時須提供24小時內核酸檢測無受感染證明。江蘇南京市於周四（6日）至下周二（11日）分別開展3輪核酸檢測，所有返回當地的民眾需在抵達12小時內完成1次核酸檢測，進行3天2檢。山西太原市中小學校、中職學校和培訓機構將轉為網課。

湖南知名景區鳳凰縣日前出現疫情，緊急實施「臨時性靜態管理」，大批旅客滯留當地。鳳凰古城周四發文道歉，強調滯留遊客將免費享受明年鳳凰縣A級景區暢遊服務。當局要求未隔離人員可就近至城區設立的51個核酸採樣點免費採樣，隔離人員提供上門核酸採樣服務，連續完成3天核酸檢測且結果均顯示未受感染將可離開當地。待城區全域靜默解除後，將協調高鐵、機場、車站等交通機構，安排遊客離開。