印太挑戰增　台冀與區域夥伴合作護台海和平

台灣總統蔡英文周五（7日）出席在台北舉行的第6屆玉山論壇時表示，台灣的新南向政策在後新冠疫情時代，是非常核心的亞洲政策，台灣希望跟區域夥伴加深連結，並與其他志同道合夥伴增進台海和平與區域穩定。她又感謝與會的多國政要，指「大家的參與本身就象徵了對台灣的強力支持」。

蔡英文稱，這幾年印太地區面臨不同挑戰，區域安全與經濟秩序都因為威權國家的擴張而受威脅。她強調，台灣現在是面臨威權國家挑釁的前線，以供應鏈來說，台灣扮演重要角色，也無庸置疑是各國重要夥伴。與會的前新西蘭副總理彼特斯稱，台灣在社會與經濟方面都是全球領袖，只要台灣能持續成功大家都能持續受惠。日本前首相麻生太郎透過錄製影片發表講話，強調不論在世界任何地方，都決不允許以武力片面改變現狀的情形發生。

台灣國安會前秘書長蘇起周四（6日）出席智庫「台北論壇」講座時稱，美國軍方高層官員將令和報告認定，一旦台海爆發衝突，美方在初期很難阻止北京。他分析，未來5至10年將是美軍軍力轉型的空窗期，也是大陸犯台的時機。周三（5日）在華府智庫「全球台灣研究中心」年會上，美國在台協會（AIT）主席莫健指出《台灣關係法》清楚提到「封鎖」是脅迫的一種形式，美方會持續履行承諾，支持台灣自我防衞，抵抗任何以武力或其他形式破壞台灣安全、經濟與社會的行為。