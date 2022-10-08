內地昨增1748宗本土新冠　廣州船廠群組69人染疫

國家衞健委周六（8日）通報，內地前一日新增1,748宗本土新冠病例，分別為447宗確診和1,301宗無症狀感染。廣東省廣州南沙區某船舶修造公司本月2日在高風險崗位人員例行核酸篩查中發現異常，廣州市衞健委周五（7日）指該公司感染者累計69人，高度聚集，均處於同一傳播鏈，未引發社會面傳播。

廣州市衞健委表示，根據基因測序結果，今次的聚集疫情源起南沙區某船舶修造公司，病毒與當前內地流行毒株不同，與公司停靠外輪外籍病例的病毒序列完全一致，專家研判疫情由從事船舶生產作業的高風險崗位人員意外暴露感染所致。廣州跨市出行人員返回後倡導開展3天2檢，並做好7天自我健康監測。

浙江杭州市再多7名無症狀感染者，市防疫部門要求其他省外返回民眾，抵達後完成核酸「落地檢」的時間由3小時內調整為1.5小時內。杭州對7天內有疫情高風險區旅居史返回的民眾，實施7天集中隔離醫學觀察，中風險區旅居史的民眾實施7天居家隔離醫學觀察，有低風險區旅居史的實施3天日常健康監測。