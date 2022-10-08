內地長假4.22億人次出行　旅遊收入按年減26%

周六（8日）是十一長假結束後返工首日，中國文旅部周五（7日）公布，內地7日長假累計旅遊出行人數達4.22億人次，按年減少18.2%，相當於2019年同期的60.7%。旅遊收入2,872.1億元人民幣（約3,202億港元），按年減少26.2%，相當於2019年同期的44.2%。內地機票價格創5年來同期最低，平均價格約650元，較去年降低12%。

文旅部指出，受新冠疫情影響，本地遊、周邊遊仍是出行首選，跨省遊、省內跨市遊的旅客比例分別下降14.4%及9.5%。統計數據顯示，前往城郊公園、城市周邊鄉村、城市公園的遊客佔比居於前3位，最受歡迎的城市包括上海市、北京市，廣東廣州市及深圳市、浙江杭州市等。

上海市公安部公布，報警類110警情同比下降17.4%，未發生有影響的重大刑事、治安案件和交通、火災事故。上海各景區景點、鬧市商圈、熱門地標，上海公安機關嚴格落實疫情防控、秩序維護和人流管控等措施，確保各項活動安全有序。針對上海定點醫院、核酸檢測、集中隔離等涉疫場所，消防部門持續加大進點指導和遠程協助力度，確保消防安全。