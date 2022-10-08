大面積封控　惠州大亞灣區被指過度防疫

廣東惠州大亞灣區近日被指過度防疫，於周三（5日）發現1宗新冠病例後設置大片高、中風險區，周三和周四（6日）分別採樣檢測的49.7萬人次和48萬人次中，所有結果均為無染疫。該區至周五（7日）再發現1宗新症，是上述病例的同住家人。

大亞灣區新冠疫情防控辦周三（5日）宣布，當日早上起華潤小徑灣所在的霞浦街道劃定大片高、中風險區，大亞灣區全域除高、中風險區外都變成低風險區。高風險區實施「足不出戶、上門服務」，中風險區實施「人不出區、錯峰取物」，低風險區實施「個人防護、避免聚集」防疫措施。

微博近日出現投訴大亞灣區過度防疫的貼文，網民不滿區政府亂作為、不作為，擴大風險等級，所在無感染、無密接、無次密接的小區被要求封控7天以上，耽誤上千名遊客節後上班上學。封閉後，政府物資配送不及時，群眾靠自己力量籌措生活物資，導致部分商家哄抬物價。小區華潤小徑灣六期其中一幢大樓確診了1宗外省遊客病例，政府把小徑灣六期10棟居民樓和一批商業配套設施劃為高風險區，整個小徑灣的100多棟居民樓都劃為中風險區。

小徑灣的一間酒店並無病例，同樣劃為高風險，有前來度假的旅客只能坐在露台望街興嘆，遊客被迫自付封控滯留期間的房間費用。惠州市政府表示，目前未知解封時間，需根據疫情而定。