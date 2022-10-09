內地昨增1748宗本土新冠　上海9區今全員檢測

國家衞健委周日（9日）通報，過去一天新增1,748宗本土新冠病例，包括441宗確診和1,307宗無症狀感染，當中內蒙古新症有631宗佔最多，其次是新疆的436宗。疫情再次升溫的上海，周日有9區展開全區核酸篩查，另有2區部分區域核酸篩查。上海迪士尼度假區宣布，同日暫時在減少人員配置情況下營運，准許已購票的受影響遊客退款或改期。

上海上周六（8日）本土新增2宗確診和19宗無症狀感染，6個區域劃為疫情中風險區，分別在普陀、青浦和閔行。青浦、嘉定、閔行、徐匯、楊浦、浦東、黃浦、寶山、長寧9區周日開展全區全員核酸篩查，松江上周六至周日分區域開展一次全員核酸篩查，普陀區曹楊新村街道於上周五（7日）至周日開展3天3檢。

上海市疾控中心副主任吳寰宇上周六在疫情記者會上分析近期疫情時表示，本月1日至7日該市共報告70宗感染個案，絕大多數與外省疫情溢入關聯，相關風險場所以及風險人員排查涉及全市16個區，其中涉及部分大專院校的學生和教師。上海迪士尼樂園周日的營運減少部分遊客體驗，期間部分景點和現場娛樂演出暫停，日間花車巡遊以縮減版的形式呈現。

內蒙古本土新增207宗確診和424宗無症狀感染，鄂爾多斯市東勝區決定從上周六早上9時至周二（11日）早上9時，實行為期3天全域靜默管理。全區人員非必要一律不離城、不出門；景區景點、娛樂場所等營業場所、門店暫停營業，餐飲行業禁止堂食，外賣業務如常；主城區內中小學校、幼兒園、校外培訓機構暫停線下教學等。此外，山西省五台山風景名勝區、晉中平遙古城景區等5A景區因近期疫情形勢嚴峻複雜，上周六亦發布臨時閉園公告。