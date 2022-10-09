加拿大國會組團今起訪台6天 爆疫以來首次

加拿大下議院國際貿易常務委員會主席斯格羅（Judy Sgro）周日（9日）起率團，偕另外4名跨黨派眾議員訪問台灣6天。台外交部表示，這是新冠疫情爆發兩年多以來，加拿大國會首次組團訪台。訪問團在台期間，將拜會台灣總統蔡英文、副總統賴清德等官員。

同為台加國會議員友好協會會長的斯格羅，率領眾議員亞科諾（Angelo Iacono）、特倫布萊（Simon-Pierre Savard-Tremblay）、馬特爾（Richard Martel）和路易斯（Chris Lewis），於周日至周五（14日）訪台。除了拜會蔡英文和賴清德，訪問團亦會與台行政院長蘇貞昌及立法院長游錫堃會晤，外長吳釗燮將頒贈外交獎章表彰斯格羅多年來推動台加關係。

台外交部周日發布新聞稿，對斯格羅一行人來訪表達歡迎，強調台灣與加拿大為共享民主、自由、人權及法治等共同價值的緊密夥伴，在中國大陸無端加劇區域緊張之際，斯格羅籌組此行充分展現加拿大國會對台灣的支持。台方相信訪問團將因此行，進一步了解台灣及區域現況，並能持續在加拿大國會推動各項友台行動，深化雙邊夥伴關係。