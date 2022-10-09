內地整治私設景點亂象　專家籲勿一刀切

內地近來有一些地方未經相關部門許可私設景點，違規為遊客提供遊覽服務、開展旅遊經營活動，帶來問題和隱患。文化和旅遊部早前宣布，9月起至11月開展私設景點問題專項整治工作，並印發方案進一步規範旅遊市場秩序，保護生態環境，維護遊客權益。各地紛紛開始落實開展整治行動，並設立投訴舉報渠道。但有專家認為，對於新生業態不應簡單一刀切，營運者中有想短期牟利，也有想長期經營但未及辦理手續，兩種情況需區別對待。

內媒周日（9日）報道，私設景點一直是旅遊亂象之一，即未經法定程序和有關部門批准許可設定的景點，主要包括無牌經營旅遊項目、擅收門票、私建旅遊設施、虛假宣傳、私自改變土地用途等形式。這些私設景點經常引發安全事故和旅遊糾紛，如無人管理，配套設施和服務缺失，胡亂收費，並帶來安全及衞生問題。互聯網的影響力助長了私設景點行為，更會有人趁熱度在景點附近設卡收費，讓遊客上當。

文旅部早前印發的《私設「景點」問題專項整治工作方案》，明確了相關工作重點，要求各地全面排查轄區內私設景點問題；根據排查摸底結果立即開展整改。同時要嚴格執法懲處，各地文旅行政部門、文化市場綜合執法機構要聯合自然資源、生態環境、市場監管等相關部門落實執法責任。方案又提出建立長效機制，各地要以專項整治為契機，深入研究私設景點問題成因，釐清政府、市場、民眾等各方關係，逐步實現共建共治共享。