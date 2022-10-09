稱助滯留旅客就業惹議　烏魯木齊官方澄清

新疆新冠疫情持續，國家衞健委周日（9日）公布，前一日當地新增436宗本土病例，包括53宗確診和383宗無症狀感染。當地上周四（6日）舉行的疫情記者會稱，會協助安置滯留旅客，並幫助他們就業從業。消息引發爭議，有網民表示：「我要回家、不是來打工的。」新疆網信辦上周六（8日）發文稱，事件是部分網媒標題曲解原意，導致網民誤讀。

在上周四記者會上，烏魯木齊經濟技術開發區（頭屯河區）區長丁志軍通報鐵路烏魯木齊站滯留旅客安置情況時表示，截止當日烏魯木齊站有86人滯留，主要為來烏打工、探親、就醫人員，且在本市無固定住所。為安置好滯留旅客，該經開區針對滯留旅客中的外地務工人員，收集就業意向，由區就業辦聯繫用工需求企業，實現企業和務工人員的「雙向奔赴」。

針對記者會內容，報道以「為滯留務工人員收集就業意向、安置就業」作為標題。對此，新疆網信辦微信公眾號「網信新疆」發文澄清，部分網媒帳號「篡改」天山網文章標題發布「滯留旅客可考慮留疆就業」、「滯留旅客可在當地就業」資訊，曲解原意，引發網民誤讀，請廣大網民不誤讀、不誤解，正確理性看待此事。