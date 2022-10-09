廣州海關出台48項措施　支持南沙深化粵港澳合作

廣州港碼頭是內地最重要的沿海和內河交通運輸樞紐之一。

內媒周日（9日）報道，廣東省廣州市南沙區是粵港澳大灣區的重要外貿樞紐，廣州海關為加快推動南沙深化粵港澳全面合作，上周六（8日）出台48項細化措施，涉及促進大灣區要素便捷流動、支持重點項目建設、支持建設中國企業「走出去」綜合服務基地、加強粵港澳三地規則銜接4大方面。

廣州海關綜合處處長唐慶林表示，上述細化措施中，近20條服務舉措涉及跨境科研物資自由流動、口岸物流監管多元、中歐班列業務加速、粵港澳人員往來便利、國際分撥中心建設等內容。廣州海關同時促進優化營商環境，支持在南沙試點對農產品、食品以外的部分法檢商品檢驗實施採信，支持粵港澳大灣區內地臨床急需藥品、醫療器械便利通關，深化「智慧海關」改革，加強粵港澳三地知識產權保護執法合作。

廣州海關副關長陳針表示，將緊扣跨境電商業務、「保稅+」業務、汽車產業鏈等重點項目，持續改善監管服務。當中包括開展跨境電子商務零售進口退貨中心倉業務，開展農產品、化工、工業硅等大宗商品期貨保稅交割業務。陳針指，廣州海關下一步將緊密對接地方政府和企業需要，不斷提升跨境貿易便利化水平，支持廣州南沙深化粵港澳全面合作，建設重大戰略性平台。