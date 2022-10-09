江西旱情逾500萬人受災　經濟損失68.3億人民幣

江西省和浙江省等地持續乾旱，對農業和人畜飲水產生影響。江西省防汛抗旱指揮部辦公室周日（9日）表示，旱災已造成該省逾500萬人受災，24萬人需生活救助，農作物受災面積逾1,000萬畝，直接經濟損失68.3億元人民幣（約75億港元）。浙江省溫州市氣象台上周五（7日）發布乾旱黃色預警信號，提醒相關部門續做好水資源管理、用水調度和節水工作。

位於長江中下游南岸的江西省，自今年7月至今平均氣溫較歷史同期偏高2℃，為1961年有完整氣象紀錄以來同期最高；平均降雨量僅135毫米，較往年同期偏少超過六成，為歷史同期最低。九江市鄱陽湖等江河湖庫水位不斷走低，多條河流部分河段水位再創新低，水庫蓄水銳減、山塘乾涸數量增多，土壤缺乏水分嚴重，旱情持續加劇。

另外，溫州市氣象台發布消息稱，鹿城區、甌海區、龍灣區將達重旱到特旱程度，自6月26日以來降雨量174毫米，偏少73.6%，颱風軒嵐諾和梅花未帶來有效降雨，旱情持續發展。市氣象台上周五提醒市政府和相關部門做好防禦乾旱應急工作，啟用應急備用水源，調度一切可用水源，優先保障城鄉居民生活用水和畜禽飲水，適時開展人工增雨作業。