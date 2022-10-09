內地10年授權逾395萬件發明專利　年增13.8%

國家知識產權局周日（9日）舉辦新聞發布會，公布10年來知識產權創造量質齊升，2012年至去年當局累計授權395.3萬件發明專利，年均增長13.8%；累計註冊3,556.3萬件商標，年均增長25.5%。截至上月，中國發明專利有效量達408.1萬件。

其中國內（不含港澳台）發明專利有效量315.4萬件，有效商標註冊4,152.3萬件，累計批准2,495個地理標誌產品，核准6,992件地理標誌作為集體商標、證明商標註冊，累計向5.9萬件集成電路布圖設計發證。中國在世界知識產權組織最新發布的《全球創新指數報告》中的排名由2012年的第34位，上升到今年的第11位，連續10年穩步提升，位居中高收入經濟體之首。

針對知識產權領域「放管服」改革的工作和成效，國家知識產權局知識產權公共服務司司長王培章在會上指出，通過網上核驗、告知承諾等方式，取消電子用戶註冊、質押登記等環節的多項證明材料，10年來累計減少約2,900萬份證明材料。此外，加大減費降稅力度，降低創新創業成本，10年來累計減免專利、商標收費1,262.8億元人民幣（約1,393億港元）。