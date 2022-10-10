深圳公司「買碳」賠償環境損害　省內首例

內媒周日（9日）報道，廣東省深圳市生態環境局羅湖管理局早前因一宗非道路移動機械尾氣超標事件，與深圳某公司簽署《生態環境損害賠償協議》，在省內首次探索通過購買碳普惠（公眾低碳激勵機制）核證減排量開展替代性修復。該公司簽約後需將生態環境損害賠償費用，存入在深圳排放權交易所開設的帳戶，完成資金凍結後將全額用於購買碳普惠產品。

該市生態環境局羅湖管理局執法人員今年5月會同深圳市計量質量檢測研究院人員，檢測羅湖區某工地的非道路移動機械排氣污染物，發現一台旋挖鑽機排放的尾氣排氣煙度不合格，隨即對此立案。當局今次採用「同時調查、同時啟動、同時追責」的模式，最終認定本案造成的環境損害總值逾2.4萬元人民幣（約2.7萬港元），同時處以行政處罰罰款。

當局法規處四級調研員王洪濤表示，涉事公司在《生態環境損害賠償協議》簽訂之日起10日內，需在深圳排放權交易所開設專門帳戶，在指定的碳普惠項目上線後5日內完成核證減排量註銷，註銷後2日內向賠償權利人提交修復後驗收申請。這是省內首宗高密度建成區探索開展非道路移動機械污染大氣生態環境損害賠償的案件，也是深圳市行政處罰案件辦理過程中同步開展生態環境損害賠償「雙案並查、並結」的案件。