恐嚇式教育？　父親帶厭學9歲子到地盤勞動

一名在廣東省深圳市打工的父親，因為9歲的叛逆兒子不肯好好上學，便從湖南省永州市老家帶他體驗在工地搬鋼筋的生活，不到兩天兒子便後悔，願意正常學習。雖然不少網民贊同此做法，但有專家認為值得商榷，因為不但是對孩子進行「恐嚇式教育」，也給他們灌輸鄙視勞動者的不健康價值觀。

工人楊先生表示，其子剛上4年級，在老家由祖母照顧，自己和妻子則在廣東打工。由於兒子最近非常叛逆，不聽老師和長輩的話，總是調皮搗蛋不學習，故楊先生便趁十一長假趕回老家看看兒子，但對方竟稱「寧願吃打工的苦也不想再吃學習的苦」。楊先生認為可讓兒子體驗一下打工生活，讓他知難而退，於是帶他到在深圳加工鋼筋、因假期停工的工地。

楊先生與兒子上周一（3日）到達深圳，翌日給對方找來工衣和安全帽，安排他每天搬一些廢鋼筋，體驗打工生活。其子到周三（5日）下午，已哭着說「實在受不了」，要回去繼續讀書，故兩天後又把他送回老家，上周六（8日）他已開始正常學習。但21世紀教育研究院院長熊丙奇提醒，家長給孩子進行勞動教育，不能只是體驗當中艱辛，而是要培養孩子尊重普通勞動者的價值觀。