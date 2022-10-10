中國第一高樹達83.4米　相當於28層樓

內地植物研究團隊周日（9日）發布了目前中國最高樹木的照片，該棵位於西藏自治區察隅縣的雲南黃果冷杉高度為83.4米，相當於28層樓高。

發布照片的中國巨樹科考隊，由中國科學院植物研究所、國家重要野生植物種質資源庫辰山中心—上海辰山植物園、中華環境保護基金會、「野性中國」工作室、西藏自治區林芝市察隅縣林業和草原局等組成。今年5月，中國科學院植物研究所郭柯研究員團隊對上察隅鎮布宗村巨樹群落進行植被調查，連續發現多棵高75米以上巨樹。其中一棵雲南黃果冷杉經過無人機初步測量達到83.2米。同年8月，科考隊對該棵雲南黃果冷杉進行人工攀樹測量和區域調查，最終確定該樹的準確高度。這也是中國第一次對80米高以上的巨樹進行攀測、攝影和種質資源採集的綜合科考。

據了解，這棵中國最高樹上共發現50多種高等植物，包括攀緣植物、附生植物、寄生植物等多種類型。同時，通過胸徑環測和實地倒木樹輪調查，測得該巨樹胸徑達207厘米，樹齡約380歲，目前正處於壽命周期中期，結實正常。科考人員同時動用無人機拍下巨樹160多張不同高度的照片，再經後期拼接成等身照，整體畫幅超過3.5億像素，可投身於百米巨幕以展現巨樹細節。