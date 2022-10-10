內地昨增1939宗本土新冠　明日起禁入呼和浩特

內地本輪新冠疫情持續升溫，國家衞健委周一（10日）公布，前一日內地新增1,939宗本土病例，包括373宗確診和1,566宗無症狀感染。內蒙古和新疆兩自治區仍為本輪疫情最嚴重地區，周日（9日）各增678和446宗本土個案。

內蒙古周日新增本土確診和無症狀感染病例各119和559宗，其中呼和浩特市佔87和499宗。為降低疫情外溢和輸入的風險，呼和浩特市應對新冠疫情防控工作指揮部周一發通告稱，從周二（11日）凌日零時起，原則上禁止該市以外的車輛和司機乘客進入當地；需途經當地的車輛需繞行。

新疆前一日新增本土確診和無症狀感染病例各70和376宗，烏魯木齊天山區各增14和52宗最多。該市政府周日晚召開疫情記者會稱，為做好疫情防控期間生活物資的供應充足和價格平穩，該市已成立市、區（縣）工作專班，並制定應急保障方案，統籌做好米麵、食用油、蔬菜、肉類、水產品、蛋品、奶製品等供應保障的應急監測、生產調度、物資運輸、儲備投放、市場監管等工作。