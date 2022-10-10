鄱陽湖水位稍為回升　抗旱應急響應調整一級

內地天氣持續乾旱，令第一大淡水湖鄱陽湖水位下降至歷史低位。但據江西省防汛抗旱指揮部辦公室周日（9日）發通知，當日下午4時，鄱陽湖星子站水位為7.31米，較早前的歷史最低水位回升0.2米。根據規定，經省防指總指揮同意，省防指決定自當晚8時起將抗旱應急響應由二級調整至三級。

通知稱，今年6月底以來，受異常高溫少雨天氣影響，江西省氣象乾旱發展迅速，江河湖泊的水資源乾枯快，鄱陽湖主體及附近水域面積屢創歷中新低，成為1961年有完整氣象記錄以來，江西省氣象乾旱最嚴重的年份。9月23日，鄱陽湖代表站星子站水位退至7.10米，達到枯水紅色預警標準，刷新了鄱陽湖1951年有記錄以來的最低水位。自7月12日，江西省局部開始出現重度氣象乾旱，一直持續至10月6日，江西大部分地區才迎來降雨。

報道指，受強冷空氣影響，上周二（4日）江西省出現明顯的大風強降溫天氣，全省氣象部門人影作業隊伍抓住有利天氣形勢，當日起一連2日，全省開展人工增雨作業97次，在自然降水和人工增雨作業的共同影響下，作業影響區普降小到中雨。