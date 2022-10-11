疫情不敢握扶手　長者乘電梯跌倒受傷

台灣高雄捷運站周一（10日）發生扶手電梯意外，一名年逾六旬的林姓男子於R9中央公園站乘電梯時跌倒並拉跌同行的妻子。有車站職員見狀按停電梯，卻導致造成另外一家3口跌倒受傷。據林男稱，疫情期間他不敢緊握扶手，因此不慎跌倒。捷運公司表示，未來會加強宣傳，提醒年長乘客盡量使用升降機。如使用電梯，則應緊握扶手。

事發於周一上午10時46分，67歲的林姓男子於R9中央公園站1號出入口乘扶手電梯時，因沒站穩跌倒，過程中拉扯到妻子，二人因此跌倒受傷。當時有車站職員見狀立即按下緊急停止掣，卻連累在一對年輕夫婦及隨行男童因此跌倒。車站隨即通知消防，將各傷者送往大同醫院救治。初步了解，林姓男子頭部有撕裂傷、後背擦傷，其莊姓妻子則雙腳膝蓋以下擦傷、右肩擦挫傷。另一對夫婦則沒有受傷，但4歲男童則頭部有撕裂傷。

經高雄捷運公司初步檢查現場設備情況，發現扶手電梯並無異常。另事發時現場光線充足，地面無濕滑現象，研判乘客跌倒應為個人自身因素。捷運公司、捷運局和交通局事後派人前往醫院慰問各傷者，初步了解各人均無大礙。