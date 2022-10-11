越獄潛逃26年入贅當人父　盜竊犯睡夢中落網

廣西自治區一名莫姓男子早年因犯盜竊案被判入獄，卻在一次野外勞動改造中趁機逃脫，從此銷聲匿迹，並自2002年起被列為網上在逃人員。上月，融水苗族自治縣公安局根據線索將逃亡26年的莫男抓獲。據知，莫男十多年前在當地入贅為人夫，目前育有一子一女，家人對其過去一無所知。

現年54歲的莫某觀，於1992年至1994年間夥同他人流竄廣西多地，盜竊電單車、單車等財物，最終被捕並獲刑7年。1996年，莫某觀在廣西桐林監獄服刑期間成功逃獄，之後他先後到來賓、柳城等偏遠的鄉鎮隱姓埋名，並靠打散工維生，後來更冒用鄰居的名字在來賓做起了釀酒生意。2010年，他認識現任妻子蘇某並入贅。每當家人問起過去，他便謊稱自己欠了一大筆錢，不敢拋頭露面。多年來，莫某觀一直冒用其親弟莫某爵的名字在融水生活。

上月29日，融水苗族自治縣公安局刑偵大隊得到線索，指一名網上在逃人員在融水縣城活動。警方其後運用大數據分析，確定該人為莫某觀。同日下午，警方在滾貝侗族鄉某地盤成功抓獲正在睡覺的莫某觀。經審訊，莫某觀對其涉犯事實供認不諱。他又稱，多年來他每天都提心吊膽地度過。目前，莫某觀已被移交梧州監獄。