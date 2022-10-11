內地昨增2089宗本土新冠　呼和浩特加建方艙抗疫

十一長假效應導致新冠疫情反覆。國家衞健委周二（11日）公布，內地前一日新增2,089宗本土病例，包括427宗確診和1,662宗無症狀感染。內蒙古自治區新症續增，其中呼和浩特市現有感染者已超過4,000人，當地已緊急興建方艙醫院。網傳有滯留新疆自治區的遊客被當地政府安排當葡萄採摘工，當地官方澄清非事實。

內蒙古周一（10日）新增782宗本土病例，包括145宗確診和637宗無症狀感染；其中呼和浩特佔113和574宗。綜合當地周一疫情記者會公布訊息，該市現有確診病例907宗、無症狀感染3,112宗。根據疫情防控需要，當地在原來方艙2號醫院的基礎上，緊急興建方艙1號醫院。截至目前，該市定點醫院和方艙醫院共提供5,900多張有效床位。

新疆周一新增本土確診和無症狀感染病例各82和375宗，病例分布烏魯木齊市、伊犁自治州、吐魯番市和巴州多地。早前有媒體引述當地政府稱，可協助滯留人員在當地安置就業，消息引發爭議。近日，網上再傳有滯留當地旅客被安排採摘葡萄及烤羊肉，每日可獲120元人民幣（約133港元），且包食包住。官方隨即闢謠稱，經與吐魯番市農業農村局、林草局等相關部門核實，有關部門未採取過將滯留人員留在本地就業採摘葡萄的措施，且吐魯番市葡萄採摘工作於9月中旬基本結束，目前即將進入葡萄冬季埋墩階段。