深圳多地封控停課　2人外省返回違防疫規定遭立案

廣東省新冠疫情反彈，省衞健委周二（11 日）公布，前一日全省新增63宗本土病例，其中深圳市佔33宗。該市周日（9日）起當地要求所有從外市來（返）深人員，於抵達後需進行3天2檢。當地又通報，2名省外返回人員未按要求執行防疫措施被立案調查。

深圳市衞健委公布，當地周一（10日）新增病例，27宗為外省輸入關聯病例，患者分別居住於寶安區、福田區、南山區、龍崗區。因應疫防控需要，上述各區連同羅湖區已劃定疫情中高風險地區，並實施臨時管控措施，期間居民足不出戶。鑑於疫情嚴重，寶安、福田及羅湖多家幼稚園、小學和中學也宣布暫停面授課。市疾控中心日前要求所有外市來（返）深人員抵深後24小時內完成第一次核酸檢測，並在其後48小時內完成第二次核酸檢測。抵深後首3天原則上實行「兩點（居住點和工作點）一線」，不聚集、不聚餐。

該市周日在省外返深人員中發現32歲的蔣姓女子和30歲的王姓男子核酸檢測感染。經流調顯示，二人從外地返深後，未按要求執行疫情防控有關政策措施，在公共場所不佩戴口罩，違規參加人員聚集性活動等，造成疫情傳播。兩人因涉嫌妨害傳染病防治罪，已被福田公安機關依法立案調查。