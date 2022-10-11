蘇貞昌指大陸不了解民主　台灣人不接受一國兩制

台灣總統蔡英文周一（10日）在雙十活動發表演說，指近年北京日益升高的軍事恫嚇，威脅台海及區域和平穩定。大陸國台辦同日晚上反批上述是渲染大陸威脅和推卸責任。台行政院長蘇貞昌周二（11日）稱，大陸沒辦法了解台灣2,300萬人的凝聚力，也不了解自由民主的力量。他又表示，只要對等、和平，就可尋求最有利於兩岸的方法。

蘇貞昌周二到立法院接受施政質詢時表示，蔡英文願尋求和平的方法，解決兩岸和台海問題，但前提是對等互相尊重。但北京始終表示不放棄武力，認為台灣是其所有，這既無根據也不符事實。他強調，台灣人民不但不能接受一國兩制，也不能相信大陸的承諾。對於早前美國富豪馬斯克建議要把台灣變成特別行政區，以防止兩岸衝突。蘇貞昌認為對方是很成功的企業家，但他的講話只代表自己的見解，他太不了解台灣及兩岸關係。

台國防部長邱國正同日在立法院受訪時表示，兩岸情勢的確嚴峻，是他在軍中服務多年從未有的。對自從8月以來，大陸在台周邊軍演的頻次增加，各型機艦又在相關海空域巡航，邱國正直指是挑釁。他認為兩岸尤其是台灣，應盡量克制，避免爭端和升高緊張情勢。