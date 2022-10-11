木板當井蓋再鋪草坪　小學生墮7米深井亡

陝西曲江上周六（8日）發生一宗致命意外，一名小學生在參加學校舉辦的實踐課，採集石榴期間不慎墮入7米深的井中當場斃命。事後該學生的家長發現井竟然是用木板作井蓋，且上面更鋪上了草坪，加上事發學校並未加設任何護欄或標識，儼然就是一個死亡陷阱。

據悉，事發當日當地剛下過雨，當地的曲江第五小學在早上舉行校內的實踐課程，讓學生去採集石榴。當日10時10分，一名學生就在採集的過程中墮進石榴樹旁並無任何標識、僅以木板作井蓋的深井中，經搶救無效死亡。據知情人士透露，該校在2020年建成，而井在當時就存在，但施工方並沒為井製作井蓋，只以木板蓋着，而負責綠化工程的也沒理會直接覆土綠化，在兩年時間中木板已經開始腐朽脆化，再加上連日降雨導致井中積攢2米深積水，使該學生在踩斷木板後掉入井中溺斃。

該學生在墮井後20分鐘才被救起，早已返魂乏術，其父親痛哭質問學校為何在組織活動前不經過安全檢查，非但對草地裏有深井一無所知，甚至讓活動就在井旁舉行，使他們痛失至親。事件發生後，有家長質疑學校新建時因急於交工而埋下禍根，擔心學校裏仍然有類似安全隱患。