官方片揭未來武器技術　分析指東風17戰力再提升

內地官媒近日推出一系列國防專題宣傳片，在周日（9日）播出一集的片尾出現多個「彩蛋」，包括下一代主戰坦克、在東風17基礎上開發的高超高速彈道導彈，以及福建號航號可能搭載的新型艦載機。

該片採訪82集團軍某合成旅99A主戰坦克車長，畫面隨後顯示出被布覆蓋的坦克炮塔，配文為「未來的地表最強」。軍事評論員宋忠平認為，新一代主戰坦克應具備5大特點，即隱身性（低雷達反射、紅外探測性）、信息化、高機動、厚防護和高打擊力。早前，相關科研人員對官媒透露，解放軍下一代主戰坦克將只配備2名操作員（現役99A為3人），一人負責打仗、一人負責開車，且坦克的操控交流界面將更佳。

影片中出現火箭軍東風17高超音速彈道導彈受閱畫面，受訪科研人員表示要發展更強的導彈。宋忠平認為，增加射程、精準度，以及打擊慢速移動目標的能力，都可能是火箭軍在東風17基礎上可以提升的空間。還有，彈體和發射車的隱身性，以及空中或海上發射也是值得研究的方向。

另片中一幕畫面，顯示一架被標識了問號的戰機，從編號「18」的航母甲板上起飛，暗示可能是搭載在福建號航母（舷號「18」）上的新型艦載機。宋忠平分析，這可能包括彈射型殲15戰、新型預警機、新型艦載隱形戰機、直20海軍版等。