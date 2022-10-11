美眾議院議員訪台　今年累計33人

圖中從左至右為徐佑典、莫爾頓、沃爾茲和卡赫勒。

台灣外交部周二（11日）公布，美國眾議院情報委員會國防情報暨戰士支援小組共和黨首席議員文斯特普（Brad Wenstrup），以及眾議員莫爾頓（Seth Moulton），當日分別率團到台灣訪問，台外交部北美司司長徐佑典到場迎接。連同周日（9日）抵台的美國眾議院科學、太空暨科技委員會主席約翰遜（Eddie Bernice Johnson），本月已有3個美國國會代表團訪台；本年至今則共有33名美國參、眾兩院議員訪台。

周二抵台的2個美眾議院訪問團共有4人，除上述2人外還包括眾議院軍事委員會戰備小組共和黨首席議員沃爾茲（Michael Waltz）和民主黨議員卡赫勒（Kai Kahele）。台外交部指，2個訪問團成員橫跨美國民主共和兩黨，並分別來自軍事、情報等關鍵委員會。訪問期間將與台灣總統蔡英文會面，並拜會國家安全會議秘書長顧立雄，接受外交部長吳釗燮款宴，雙方將就台美關係、區域安全與經貿等議題深入交換意見。

另據台外交部稱，周日已抵台的約翰遜，除出席雙十活動，並將與蔡英文會晤、拜會數位發展部長唐鳳、參觀台灣太空中心，就如何持續增進台美關係及科學、太空、科技等領域議題合作交換意見。江笙曾於2019年4月訪台，當時亦有與蔡英文會晤。