韶關今早跌穿10℃　創史上同期最低溫紀錄

廣東省周二（11日）受冷空氣和晴空輻射降溫共同影響，氣溫持續下降，粵北地區上午最低氣溫跌破10℃，其中，韶關市仁化縣更低至9.1℃，不但創下今年下半年來全省低溫紀錄，也為該省史上同期最低。據國家氣候中心最新監測結果顯示，赤道中東太平洋拉尼娜現象將延續至今年底明年初的冬季，內地大部分地區氣溫較往年偏低。

周二早上，廣東珠三角、粵西多地氣溫跌穿20℃。其中，廣州最低溫為16.4℃、深圳19.4℃、湛江19.8℃。在廣州街頭，很多市民均換上長袖外套和長褲出行。廣州市民王先生表示，在當地生活20多年，很少遇到10月初氣溫這麼低。冷空氣除令溫度下降，也帶走空氣中的水氣。周二上午11時，廣東的空氣相對濕度普遍在40%以下，韶關更低至28%。省氣象局預計，未來幾天全省大部分地區天晴到多雲，早晚清涼，森林火險等級高。

聯合國世界氣象組織上月預計，始自2020年的拉尼娜現象將持續至今年年底，這將是本世紀首次連續3年出現該現象。中科院大氣物理研究所研究員鄭飛表示，目前還無法判斷新一輪拉尼娜現象的影響會否較過去2輪強，未來仍需不斷地滾動預測。國家氣候中心副主任肖潺上月底在中國氣象局例行發布會上表示，拉尼娜現象只是影響冬季氣候的外強迫因子之一，冬季氣候還受到北極海冰、歐亞積雪等因子的影響，還有大氣系統內部自然變率也起到重要的作用。