內地昨增1760宗本土新冠　官文再三強調清零

新冠疫情持續，國家衞健委周三（12日）公布，前一日內地新增1,760宗本土病例，包括374宗確診和1,386宗無症狀感染。為防長假後旅客返程造成疫情傳播，上海市日前要求所有來滬返滬人員抵達當地後需實行3天3檢，未完成者「隨申碼」將變黃。另從周一（10日）起至11月上旬，全市各區每周至少開展2次社區核酸篩查。內地官媒一連3日發表署名文章，堅持動態清零才能最大程度地避免疫情失控造成巨大損失，強調「躺平」不可取，「躺贏」不可能。

上海近日持續出現新病例，周二（11日）新增本土確診和無症狀感染各4和34宗。該市周一透過官方微博發布表示，由於多地疫情散發、人員流動和聚集頻繁，外防輸入、內防反彈壓力依然較大。為進一步鞏固疫情防控成果，快速發現陽性感染者，有必要進一步加強社會面核酸篩查工作。該市多區近期將展開多輪全員核酸篩查，其中，金山市呂巷鎮即起開展3天3檢、普陀區宜川路則從即日起至周六（15日）一連5日開展4輪核酸檢測；青浦區周三起至下周二（18日）暫停開放本區文化娛樂場所和部分服務業場所。

內蒙古自治區周二新增511宗本土病例，包括48宗確診和463宗無症感染。呼和浩特市新症持續最多，新增本土確診和無症感染各28和374宗。新疆自治區同日新增本土確診和無症感染各62和379宗，病例分布烏魯木齊市、伊犁自治州、巴州、吐魯番市。今年2月曾爆發疫情的遼寧省熱門旅遊區葫蘆島，因近日發現新感染個案，當地決定自周三凌晨零時起在區內多地實施3天靜態管理，並開展3輪核酸檢測。