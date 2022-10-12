波音737 MAX 8現身廣州機場　惹復飛傳聞

美國飛機製造商波音的737 MAX 8客機因接連發生墜機事故，自2019年被中國監管部門勒令停飛。蒙古航空旗下一架該型客機，周一（10日）自該國首都烏蘭巴托飛抵廣東省廣州白雲機場，消息引起業內對該款機型復飛的猜測。航班數據服務平台資料顯示，該機機齡近4年，航班編號OM235。按照蒙古航空航班計劃，該款機型將於本月17、24及28日再次執飛上述航線。

民航業內人士李瀚明周二（11日）表示，根據中國民航局在2019年3月11日發布的新聞稿表述，中國僅要求國內運輸航空公司暫停波音737 MAX 8飛機商業運行，並沒禁止該款機型進入領空。根據雙邊民航公約，中國承運人前往對方國家飛行，適用的是中國的民航管理規定；而對方國家承運人來華，適用的也是對方國家的民航管理規定。因此理論上只要對方國家批准該款機型商業運行，當事航空公司便可使用，按照其所在國的法律執飛往來中國的國際航班。

此前，中國民航局方面多次強調波音737 MAX 8復飛的三個原則，包括飛機的設計更改必須獲得適航批准；駕駛員必須得到充分、有效的訓練；事故調查結論必須明確，而且改進措施有效。