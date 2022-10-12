台研輕型巡防艦反制陸航母　配超音速反艦導彈

台灣海軍正籌建兩艘輕型巡防艦原型艦並生產兩艘新艦，以取代一艘老舊濟陽級巡防艦。海軍參謀長蔣正國周三（12日）表示，未來輕型巡防艦將配備雄風三增程型超音速反艦導彈，具備威懾解放軍航空母艦的能力。台防長邱國正同日表示，如解放軍軍機進入台空域，就算是「第一擊」，這樣台軍就要反擊。

台國防部和國家安全局周三上午前往立法院外交及國防委員會進行專題報告並備詢。根據2023年度防衞預算，原本編列於2022年度預算的新一代導彈巡防艦（4,500噸）已確定更改為新一代輕型巡防艦（2,000噸），預算金額維持約245億元新台幣（約61億港元），料於2026年完成防空和反潛兩艘原型艦。蔣正國指輕型巡防艦噸位較小，可避免以大型艦應對大陸灰色地帶威脅時的損耗。至於反潛能力，蔣透露輕型巡防艦將採用拖曳式陣列聲納，該項配備為世上最先進的主被動式聲納，但不方便說明來源國家。

邱國正上周表示，調整對解放軍「第一擊」定義，大陸航空器飛越台灣空域亦算在內。他周三被立委問到要怎樣回應陸方無人機飛來時，回應稱開頭會先預警，在對方還沒接近就加以鎖定，而鎖定也是一種示警；如對方侵入台空域就代表有危害，台軍就啟動反擊。被追問反擊是否代表開戰時，邱稱「對，這樣事態就很嚴重」，強調台方一直壓抑、不輕易開槍是有原因。