戴琪指取消對華關稅　對緩解美通脹作用不大

早前傳出美國總統拜登有意暫停對部分中國進口商品徵收懲罰性關稅，以緩解國內通脹問題，但政府內部意見出現分歧。美國貿易代表戴琪周二（11日）表示，取消對華關稅對緩解美國的通脹作用不大，但在美中關係的戰略調整中卻扮演了重要的角色。

在芝加哥舉行的全美商業經濟協會（NABE）年會上，戴琪談到拜登政府為何不取消對華關稅來緩解通脹問題，指影響美國及其他國家通脹的因素錯綜複雜，故此舉不論可能發揮甚麼作用都只是非常小，而這些關稅在美中關係負責任的戰略調整中卻非常重要。她承認，美國商界及亞洲盟友對拜登政府保留這些關稅有不同看法，但強調維持關稅有其他戰略考量。

戴琪又指，美中之間的挑戰已醞釀多年，並非一夜之間發生，故不應對下一步怎樣做感到不耐煩或太焦慮。被問到對目前台海局勢有何憂慮時，她只稱中國大陸和台灣都是美國重要且不可忽略的貿易夥伴，正根據這些特殊關係量身定製經濟接觸計劃。她指出，貿易政策始終處於外交、國家安全和經濟政策的交叉點，制訂時要確保與其他政策目標保持一致。