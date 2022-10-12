台今增逾5.2萬宗本土新冠　明下調疫情旅警

台灣中央流行疫情指揮中心周三（12日）公布，新增52,338宗本土新冠個案，創下本輪變種毒株Omicron BA.5疫情以來第二高；另多37人疫歿，當中最年輕的死者只有1歲。當地邊境周四（13日）起鬆綁，指揮中心宣布周四起，下調旅遊疫情建議至第二級，是相隔936天首次調降。

新症分布以新北市9,706宗佔最多，其次為台中市、高雄市、台北市、桃園市和台南市。指揮中心發言人莊人祥表示，周三新增本土病例和上周三（5日）相比跌4.6%，也是連續3天下降，屬於好徵兆，後續仍要持續觀察。新增死亡個案包括一名1歲男童，上周二（4日）出現氣喘、發燒，到診所就醫診斷為感冒，惟隔天早上在家中昏迷，送醫已無呼吸心跳，死因為新冠病毒感染併呼吸衰竭。

指揮中心於前年3月21日起，調升全球嚴重特殊傳染性肺炎旅遊疫情建議等級，至第三級的「警告」（Warning）。指揮中心周三宣布，自周四凌晨零時起，把相關等級下調至第二級「警示」（Alert）。但指揮中心提醒，各國因檢測量縮減致病例數可能被低估，BA.5仍為全球主流毒株，且持續出現新毒株，料疫情持續，呼籲民眾出境前先接種疫苗。