前溜冰選手控遭摸下體　培訓隊教練暫停職務

台灣滾軸溜冰隊爆出「#Me Too」風波，一名已退役的女選手周日（10日）在Facebook發文並貼出與教練的對話內容，指逾20年前受到性騷擾，甚至遭摸胸及摸下體，令她留下心理陰影，直到現在才鼓起勇氣要求對方公開道歉。台灣滑冰協會周三（12日）回應指，正了解具體情況，並要求該名教練解釋，目前已暫停職務，後續將召開紀律委員會，不排除作出處分。

該名前選手以「選手生涯最黑暗的一天」為題發文，指自己正處於情緒不安的狀態。她提到，中學時期屢遭該名在南部數一數二的教練言語騷擾，令她每次遇到對方內心都充滿恐懼，成績也每況愈下。該名教練也在對話中承認錯誤，並希望能與該名前選手當面談，但遭婉拒並要求公開道歉。

滑冰協會秘書長蕭永福表示，周五（14日）下午將召開紀律委員會，請該教練出席說明當年事件，涉事女子目前已遠嫁至南韓，故她屆時不會出席。運動訓練中心執行長李文彬則指，該教練目前在中心擔任培訓隊教練，認為事件不能單聽選手一面之詞，必須交由協會調查後，再按紀律委員會的決定處理。