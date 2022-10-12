呼和浩特爆疫25.6萬人滯校　包頭5官遭問責

內蒙古自治區呼和浩特市周三（12日）召開疫情記者會稱，該市現有新冠感染者4,293人，26所院校24.1萬在校生和1.5萬名教職員封閉管理。該自治區包頭市通報，該市5名幹部因在疫情防控工作中履職不力被問責。

內蒙古教育廳體育衞生與勞動教育處副處長張曉鶯表示，疫情發生後，呼和浩特市院校實施封閉管理，並改為網上授課。為防止社會面疫情輸入校園，師生員工全部入校封閉。當地組建心理援助專家組，從全區院校抽調40名心理學專家、科研人員、教師，為駐呼大專院校師生提供在線心理諮詢、輔導、援助和干預等服務。

包頭市周二新增本土確診和無症狀感染病例各有10和58宗，目前該市本土感染個案增至197宗。當地同日通報，本輪疫情發生以來，九原區推動疫情防控各項工作閉環落實，但有個別黨員幹部及公職人員在疫情防控緊要關頭，麻痹大意、履職不到位，影響全區疫情防控工作大局。經研究決定，沙河街道辦事處副主任、武裝部長王輝被提前終止試用期、取消任職資格處理；九原區衞健委黨組成員、副主任崔俊平及九原區醫院副院長李華遭免職處理；沙河街道網格員丁夢雪、王莉被辭退處理。