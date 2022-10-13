相隔939天開放邊境　首批泰國旅行團凌晨抵台

受新冠肺炎疫情影響，台灣相隔939天於周四（13日）重新開放邊境，解除免簽證地區的入境限制和旅行團禁令，首批兩個泰國旅行團共45人，於當日凌晨零時16分抵達桃園國際機場。數據顯示，周四入境台灣人次逾1.23萬、出境超6,200人次、轉機5,500多人次，客機270架次，入境人次約為疫情前的17%。

疫情指揮中心指揮官王必勝、觀光局局長張錫聰、機場及航空公司代表到場迎接，並送上口罩等紀念品。張錫聰表示，疫情令跨境旅遊幾乎停頓，影響台灣觀光業近2年半，周四是重建跨境旅遊的機會，相信後續防疫措施可進一步鬆綁，迅速重建跨境旅遊市場。開放後台灣首個出境旅遊團赴馬來西亞檳城4天3夜，旅客搭乘中華航空CI731航班。

觀光局統計，開放首日有來自日本、南韓、新加坡、馬來西亞、越南等國家或地區旅行團共20團，共有244名旅客赴台。10月底前共有230團，涉及3,630名團客赴台觀光。自由行部分，觀光局預估本月有約超過1萬名自由行旅客赴台。據新安排，旅客毋須居家檢疫，持有2日新冠檢測無染疫結果，可於7日自主防疫期間外出。若無病徵，可乘搭公共交通工具。