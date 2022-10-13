內地昨增1476宗本土新冠　廣州花都今起停堂食

國家衞健委周四（13日）通報，內地前一日新增1,476宗本土新冠疫情，分別為322宗確診和1,154宗無症狀感染。新症以新疆403宗佔最多，涉及烏魯木齊市和伊犁州等地。江蘇省徐州市沛縣重點人群核酸篩查中發現一宗異常樣本，周四起靜態管理3天。

上海市周三（12日）增47宗本土病例，市內多14個中風險區和6個低風險區。其中上海松江區文化和旅遊局同日發布通告，要求自即日起暫停松江區全域娛樂場所、互聯網上網服務、棋牌室、密室逃脫劇本殺、戲院等場所對外開放，恢復時間另行通知。期間各場所需繼續嚴格落實相關防控措施，相關部門將加大對擅自營業的查處力度，存在違法違規行為的場所須承擔相應的法律責任。

廣東周三新增53宗本土病例，其中廣州市花都區自周四上午8時開始在全區範圍內啟動全員核酸檢測，暫停堂食，中小學、幼兒園暫停返校及線下教學，戲院、酒吧、卡拉OK等娛樂場所暫停營業。防疫部門要求於上周六（8日）至今曾到新華街、花城街、秀全街的區外人員，需向當地社區報備並做核酸檢測。