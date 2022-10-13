內地堅持動態清零　難確定放寬防疫時間表

國務院聯防聯控機制周四（13日）召開新聞發布會，強調內地本土聚集性的新冠疫情呈現「點多、面廣、頻發」特點，防控形勢依然嚴峻複雜，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針。國家衞健委防疫領導小組專家組組長梁萬年周三（12日）表示，一旦新的新冠變異株突破防線，將造成巨大的損失和危害，因此仍需堅持「動態清零」，目前亦難以確定放寬防疫時間表。

衞健委發言人米鋒強調，要堅決整治「層層加碼」的防疫措施，關心受到疫情影響的群眾，切實保障他們的生活和就醫需求。國家疾控局傳防司司長雷正龍亦表示，各地疫情防控不能簡單化和過大範圍劃定風險區域，不能以「靜默」代替管控。對風險區域外的學校、餐飲等單位，加強疫情監測，最大程度減少疫情對經濟社會發展的影響。吳尊友強調，實踐證明「動態清零」總方針是科學，符合中國實際情況。

梁萬年周三接受官媒訪問，主持人問到是否可以在明年兩會結束前做好準備以逐步放鬆疫情防控政策，梁萬年稱：「近3年的中國疫情防控，政府和老百姓一直都在期盼恢復到2019年以前的狀況。時間表我們一直在努力，但現階段從科學角度，很難明確說在幾月份我們就達到了這種標準。」他說，只要防疫一放鬆，在很短時間內相當一部分人會被感染及死亡，導致醫療資源擠兌，加劇人們的恐懼心理，對社會經濟造成很大衝擊，這是政府最擔憂的，現在還沒有辦法有一個煞車機制。他認為要做好相關準備，提高疫苗接種率，加快研製新冠藥物，特別是口服藥。