逾百女子被逼拍淫片　年齡介乎10至70歲

繼南韓2020年爆出「N號房」性虐影片群組事件，台灣亦出現類似案件。台南市張姓男剪接師涉嫌多年來在網上假扮女攝影師及女經理人，再誘騙約百名女子拍攝裸照及影片，受害者包括10歲未成年女童及70歲老婦等。台媒周四（13日）報道，張男本年8月落網，正因涉犯詐欺、妨害秘密、兒少性剝削條例、強制及恐嚇等罪名而被羈押。

報道指，一名女子早前獲一名女攝影師邀請，拍攝模特兒卡。在視訊面試期間，她卻被要求裸露身體，當下即覺得有異，事後報警求助。經調查，警方發現涉事女攝影師真正身份竟是張男。

警方透露，張男使用「賴思（詩）瑜」、「小思（詩）瑜」及「賴小瑜」等化名，在交友軟件、社交軟件及平台等假扮成女經理人及女攝影師，之後再尋找目標，佯稱公司正發掘模特兒，若符合條件時薪可達2,500元新台幣至3,500元新台幣（約625至875港元）。

透過事先下載女性影片及變聲器等軟件，張男成功扮成女性。他之後再誘騙受害人脫衣，從而錄取整個過程。警方稱，張男往往以此威脅受害人繼續提供其他不雅影片，否則就把先前影片發布網絡、受害人學校或工作場所等。

在調查過程中，警方發現接近100名女受害人年齡層極其廣泛，包括未成年女童，眾人散布全台各地，甚至是外島地區。然而，警方無法確認多數受害人真實身份，也有不少人因擔心遭到報復而不敢當面指證，目前僅獲5名受害人作供。

經報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，警方8月採取行動，成功拘捕張男之餘，也扣查一部電腦、兩部手機及硬碟等證物，估計疑犯犯案時間長達至少5年。警方呼籲受害人前往分局指證張男，強調其身份不會曝光，查扣影片亦不會外流。