馬國女生遇害前度未及阻止　家屬赴台辦後事

馬來西亞籍蔡姓女子周四（13日）在台灣台北市的單位內遭陳姓男友勒斃，身處家鄉的家屬接獲台警方通報，周五（14日）趕赴台處理後事。蔡女的楊姓前男友周五聽聞女方死訊後，認同她有憂鬱症傾向，情緒激動時症狀尤為明顯，但對於疑兇的行為，直言「只想宰了他」。

蔡女是台灣銘傳大學廣告暨行銷系4年級學生，她的弟弟聽到噩耗後無法入睡，連夜在網絡尋找殺姊疑兇的線索。受新冠疫情及行動管制令影響，蔡女家屬的護照早已過期，目前已獲得銘傳大學馬來西亞校友會及台灣外交單位協助，辦理新護照後飛往台灣。駐馬台北經濟文化辦事處新聞組組長洪正彬表示，蔡女家屬抵台後，辦事處和校方等將緊密配合協助。

楊男在事發當日感到有異，從新北趕到台北查看，卻驚悉蔡女出事。他憶述與蔡女交往的細節，指兩人去年開始交往，但他發現女方感情觀是「只要誰對她好，對方就是好人」，而且跟粉絲走得太近，所以兩人曾多次爭吵，至今年8月分手，由女方提出。但雙方一直保持聯繫，男方希望復合，而女生不接受，想要一段新戀情。案發後，約10名同學在涉事現場樓下守候，了解情況。