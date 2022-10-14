騙外籍生赴台當黑工　大學副校長苗栗官員捱告

台灣私立中州科技大學涉嫌以高額獎學金，吸引烏干達學生赴台就讀，卻遭送到工廠淪為黑工超時工作。彰化地檢署周五（14日）完成偵查，依涉犯違反人口販運防制法起訴該大學副校長、前推廣中心藍姓主任及林姓行政主管，另依涉犯貪污治罪條例起訴苗栗縣政府及青年發展處副處長涂榮輝等人。

專案小組調查發現，中州科大涉嫌以高額獎學金及校外打工實習機會，吸引烏干達學生就讀，惟獎學金未有兌現。10多名學生交不出學費，為支付10多萬元新台幣的赴台欠款、學雜費及生活費等，被迫到工廠連上5天夜班、每月工時長達190小時，更遭剋扣薪金，經常要捱肚餓。此外，學生原定以英文上課，卻在周一到周三上聽不懂的中文課。

事件其後爆出案外案，彰化地檢署查出苗栗縣政府勞青處，疑在勞工安全檢查業務中涉嫌「放水」。起訴書指出，本案被告分別以違反人口販運防制法、刑法加重詐欺取財、違反貪污治罪條例、違反個人資料保護法、刑法公務員洩漏國防以外之秘密、行使公務員登載不實文書等罪嫌，被提起公訴。涂榮輝有逃亡及串證之虞，已遭法院羈押禁見。