內地昨增1191宗本土新冠　寧波爆疫拖累航運業

國家衞健委周六（15日）通報，內地前一日新增1,191宗本土新冠病例，分別為291宗確診和900宗無症狀感染。浙江省寧波市北侖區近日新增多宗病例，患者均曾前往同一菜市場。北侖區政府隨即宣布自周五（14日）起全區實施3天靜默管理。作為全球第3大貨櫃碼頭寧波舟山港核心港區所在地，北侖區實施管控導致部分碼頭道路封閉，對貨運業造成嚴重影響。

寧波北侖區周五新增4宗確診病例，為周四（13日）1宗確診個案的密切接觸者，全部人均曾到過當地柴橋菜市場。北侖區政府周五隨即發布靜默管理通告，要求所有公共場所暫停營業、幼稚園及中小學暫停面授課，除了負責保障生活及抗疫工作，其餘車輛原則上不進不出。

據國際航運物流專業媒體消息，由於北侖周五起開始管控，大榭碼頭和集運基地暫時已封，多條道路管控。有網民稱，現在北侖很多貨車司機的健康碼都已變成黃色，上下高速公路都成問題。面對新一波疫情，有寧波物流公司發出緊急通知，提醒司機暫緩前往位於梅山的倉庫取貨。