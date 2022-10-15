馬國女生遭台男友勒斃　無掙扎迹象疑昏迷中死去

就讀台灣台北市士林區銘傳大學的24歲馬來西亞籍蔡姓女子，日前遭相識僅一周的30歲台灣陳姓男友勒斃，對方聲稱是協助自殺。台媒周六（15日）報道，蔡女身亡時衣着完整，並無掙扎迹象，只是頸部有掐壓瘀痕。檢警最快於下周一或二（17或18日）解剖驗屍，以查明確實死因。蔡女家人周五（14日）抵台，其父痛斥：「殺人就是錯！請台灣政府還我一個公道！」

警方表示，士林分局偵查隊及鑑識人員周四（13日）接獲通報後，前往蔡女位在台北市大東路的租住處勘查。他們發現蔡女躺在床上如同睡着，衣服未見凌亂，床上也沒有凌亂或掙扎的迹象，與一般被勒斃時死者易奮力掙扎的情況不同。警方進一步檢查遺體，看到已漸現屍斑，顯示應死亡超過一天，而其手臂、手指等也沒用力抓物的痕迹，認為她可能在完全失去意識下斃命。

檢警不排除蔡女可能曾被餵服藥物導致昏迷，再遭勒斃，有待解剖和驗血才能驗證。檢警表示，一旦確定蔡女死因，有助釐清陳男蓄意殺人或「加工自殺」的可能性。此外，警方訪查蔡女的室友，案發前後兩日內均沒聽到有人呼救或打鬥聲響。

蔡女的父母、弟弟及阿姨在外交單位協助下緊急搭飛機抵台，馬來西亞網民紛紛要台灣交代。銘傳大學校友會已證實，蔡女為保送交換生，校方將頒予榮譽畢業證書，由家屬帶回馬來西亞。