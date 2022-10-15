強冷空氣襲內地　部分地區降溫最多12℃

新一股較強冷空氣自周六（15日）起一連3日，影響內地中東部大部分地區，在改善大氣擴散條件的同時，還將帶來大風、降溫天氣，華北北部、東北地區中南部降溫幅度可達10℃至12℃，亦將影響江南、華南等地。

中央氣象台預計，冷空氣周六到達內蒙古一帶，下周日（16日）抵達長江中下游地區，下周一（17日）將至南嶺附近。由於連日升溫令中東部地區氣溫達到近期高點，給冷空氣留下充足的降溫空間，在哈爾濱、長春、瀋陽、呼和浩特、太原、天津等城市，降溫幅度料達10℃左右，由較常年同期顯著偏高轉為偏低。降雨方面，主要集中在西藏、雲南、甘肅、海南等地；內蒙古、黑龍江、西藏、青海等地部分地區，周六料有小到中雪。

今年第19號颱風「桑卡」周五（14日）下午形成，惟於周六凌晨約3時登陸越南後，強度迅速減弱為熱帶低氣壓。據中央氣象台消息，目前菲律賓以東洋面熱帶低氣壓已於周六凌晨接力形成，早上5時中心位於台灣鵝鑾鼻東偏南方向約650公里海面上，料於下周日進入南海，可能會為台灣海峽、巴士海峽、南海大部、華南、華東沿海帶來風雨。