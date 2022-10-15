中共二十大明早開幕　會期至下周六

中國共產黨第二十次全國代表大會新聞發言人周六（15日）下午4時30分在人民大會堂舉行新聞發布會，宣布二十大下周日（16日）早上10時開幕，會期至下周六（22日）。二十大閉幕，將召開二十屆一中全會，會議結束後新一屆中央政治局常委將與中外記者見面。

新聞發言人孫業禮表示，周六下午召開了黨的二十大預備會議，選出了二十大主席團，大會將在主席團領導下進行；並通過設立秘書處，負責大會各項會務工作，由中央書記處書記王滬寧出任秘書長。預備會議後，召開了代表資格審查委員會會議和主席團第一次會議，會上通過了大會具體日程，推舉產生了主席團常務委員會。

二十大主要議程包括聽取和審查十九屆中央委員會的報告，審查十九屆中央紀律檢查委員會的工作報告，審議通過《中國共產黨章程（修正案）》，選舉二十屆中央委員會和中央紀律檢查委員會。黨中央為起草二十大報告，徵求各方面對議題的意見，意見稿形成後又廣泛徵求各方面意見，包括黨的十九屆中央委員會、中央紀律檢查委員會成員等共4,700餘人。

經二十大代表資格審查委員會審查，確認2,296名代表資格有效，他們將代表490多萬個基層黨組織和9,600多萬名黨員出席二十大。