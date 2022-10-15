廣州花都區1天2檢惹議　深圳部分地鐵站停運

廣東省新冠疫情持續上升，據國家衞健委周六（15日）公布，該省前一日新增89宗本土病例，包括60宗確診和29宗無症狀感染。廣州市花都區連日發現感染病例，周四（13日）宣布於部分區域開展一天兩檢，引發民眾質疑。

廣州市周五（14日）新增本土確診和無症狀感染各23和8宗。花都區為加強防範疫情於社會面傳播，周四起實施嚴格防控措施，除部分區域實行「人不出區」，全市幼稚園和中小學暫停面授課，所有餐飲服務單位暫停堂食，公共娛樂場所、密封半密封場所暫停營業。花都區周五宣布當日起一連兩日在全區範圍內啟動全員核酸檢測。同日海珠區亦啟動第三輪全區全員核酸檢測。

深圳市周五新增本土確診和無症狀感染各26和10宗。深圳地鐵官方微博周六消息指，根據新冠疫情防控需要，自即日起深圳地鐵5號線靈芝站、洪浪北站，9號線荔林站、南油西站暫停服務，具體恢復時間待另行通知。

在周五召開的全省疫情防控和安全穩定工作電視電話會議上，省委書記李希強調，要堅決守住不發生規模性疫情的底線，有本土疫情的地市要集中力量資源迅速「圍住、撈乾、撲滅」，強化來返該省人員的健康管理，持續加強外防輸入、區域協同、粵港澳聯防聯控三條防線。