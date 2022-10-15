中國財長稱正高效統籌疫情防控　促進經濟恢復

世界銀行（下稱世行）周六（15日）在美國華盛頓特區舉行第106次發展委員會部長級會議，討論糧食與能源危機、實現氣候與發展目標等議題。中國財政部部長劉昆以視像方式出席會議並發言，稱中國正高效統籌疫情防控和經濟社會發展，加大宏觀政策調節力度，有效應對超預期因素影響，促進經濟總體持續恢復。

作為世行中國理事，劉昆表示，中方提出國際糧食安全合作倡議，為解決當前全球糧食問題提供了中國方案。中方支持世行以提高能效為重點，統籌有序推進保障能源安全和能源轉型；世行應堅持《巴黎協定》核心原則，擴大氣候資金動員。中方敦促發達國家切實履行每年向發展中國家提供1,000億美元（約7,800億港元）的氣候資金承諾；世行應通過包括增資在內的多種方式，確保其充足的財務能力。

劉昆指出，世行應恪守多邊機構原則，立足發展宗旨，擴大發展融資規模，發揮知識銀行作用和全球召集力，支持發展中國家統籌短期危機應對和中長期發展，不斷推進綠色、韌性、包容發展議程。他強調，中方將繼續深化與世行的全方位合作，協同努力應對多重危機，推動實現更加強勁、綠色和健康的全球發展。