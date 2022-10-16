內地督辦自建房消防問題　67.4萬幢存隱患

國務院安委會辦公室近日發布通知，督辦消防安全問題突出的村民自建房情況。截至8月底，內地共排查9,257個地區，存在6類突出隱患的自建房有67.4萬幢，重點督辦31個自建房集中連片區的消防整改工作。當局要求各部門明確相關政府、部門和自建房管理使用方等整改責任，對工作措施推行不力、導致發生較大及以上或有影響火災事故的負責人，將嚴肅追究責任。

內地應急管理部官網上周六（15日）發布消息稱，當局目前已排查99.7萬幢住宿人員10人以上的生產經營租住自建房，其中30人以上的有21.5萬幢。當局重點針對違規使用易燃可燃彩鋼板、防火分隔不到位、安全疏散條件不足、違規停放電動單車、封堵逃生出口、違規設置冷庫6類突出隱患，分級分類開展排查整治。

部分自建房集中連片地區普遍存在未設置市政消火栓等消防水源、建築耐火等級低，以及防火間距不足等問題。當局要求加強隱患整改過程中的火災防範工作，對不及時消除隱患可能嚴重威脅公共安全的場所和部位，要依法採取關停、臨時查封等特殊管控措施，對確實無法關停的，必須督促相關責任主體明確專人嚴密看守，嚴防火災事故發生。