工作報告涉港澳台　稱推動香港走向由治及興

中共中央總書記習近平周日（16日）代表第十九屆中央委員會向二十大作工作報告。在闡述過去5年的工作和新時代10年的變革上，他談到港澳台，提到落實「愛國者治港」原則，表述與上屆報告內容稍有不同。

習近平今次報告就香港及澳門表示，面對香港局勢動盪變化，中央依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，落實「愛國者治港」原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。他在較後段落再提及，中央全面準確推進「一國兩制」實踐，堅持「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段，港澳保持長期穩定發展良好態勢。

對比5年前，十八屆中央委員會針對港澳所作報告的「過去五年的工作和歷史性變革」章節中，則提及港澳台工作取得新進展，全面準確貫徹「一國兩制」方針，牢牢掌握憲法和基本法賦予的中央對港澳全面管治權，深化內地和港澳地區交流合作，保持港澳繁榮穩定。

另外，習近平十九屆報告就台灣表示，在面對「台獨」勢力分裂活動和外部勢力干涉台灣事務的嚴重挑釁，中央堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，展示了中央維護國家主權和領土完整、反對「台獨」的堅強決心和強大能力。報告強調，在國際局勢急劇變化下保持戰略定力，牢牢掌握了我國發展和安全主動權。中央提出新時代解決台灣問題的總體方略，促進兩岸交流合作，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉。

對於台灣，十八屆中央委員會相同章節所作報告則提及堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展，加強兩岸經濟文化交流合作，實現兩岸領導人歷史性會晤。同時提到妥善應對台灣局勢變化，堅決反對和遏制「台獨」分裂勢力，有力維護台海和平穩定。