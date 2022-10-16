全面建成社會主義現代化強國　未來5年起步關鍵期

中共總書記習近平周日（16日）在黨二十大開幕宣讀工作報告，提到中國的發展格局，提出要全面建成社會主義現代化強國，總的戰略安排分兩步走，從2020年到2035年基本實現社會主義現代化；從2035年到本世紀中葉建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。

習近平指，未來5年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期，會堅持社會主義市場經濟改革方向及高水平對外開放，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。中國要強化國家戰略科技力量，形成具有全球競爭力的開放創新生態，以國家戰略需求為導向集聚力量進行原創性引領性科技攻關，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰，加快實施一批具有戰略性、全局性、前瞻性的國家重大科技項目，增強自主創新能力，深入實施人才強國戰略。

國際發展方面，中國堅定維護國際公平正義，倡導踐行真正的多邊主義，反對一切霸權主義和強權政治，毫不動搖反對任何單邊主義、保護主義、霸凌行徑。中方推動構建新型國際關係，積極參與全球治理體系改革和建設，全面開展抗擊新冠肺炎疫情國際合作，實施積極主動的開放戰略，共建「一帶一路」。